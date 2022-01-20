桃園市長鄭文燦20日主持防疫會議表示，現在很多確診個案視居隔間2採或解隔確診，代表社區風險降低。(桃園市新聞處提供)

桃園市長鄭文燦20日主持防疫會議，他說明，目前居隔1160人，24檢疫所有2045人，受影響總共3215人。不過現在很多確診個案是居隔間2採或解隔確診，代表社區風險降低。

鄭文燦表示，疫情爆發以來確診個案超過100件，疫調採檢、隔離、消毒，數量都很龐大，拜託民眾疫苗打好打滿，口罩戴好戴滿，減少群聚、聚餐，距離除夕圍爐還有10天，拜託民眾，該預約疫苗就預約，BNT接種站可以隨到隨打。他也說，目前居隔1160人，24檢疫所2045人，共3215人受影響，感謝民眾配合，特別有些學生、兒童居隔仍需要家長陪伴，家庭面對疫情挑戰，也展現親情跟韌性。

鄭文燦也說，現在很多確診個案是居隔間2採或者解隔確診，這也代表社區風險是降低的，代表居隔仍是非常重要的公衛手段。他也提到擴大社區篩檢，現在有9採檢站，2簡易採檢站。包含八德綜合大樓採檢站，提供大湳市場、商圈民眾採檢，昨天採檢包括東安國小、新街國小、仁寶電子，共7796人。

他說明，若疫情發生計算，1月4日到1月19日共採檢48439人，專案採檢包含仁寶電子1755人2採，發放3600個快篩試劑，因為停工7天需要2次PCR、2快篩確保企業營運安全，昨天還有2學校專案採檢，東安807人，全數陰性。新街國小採檢1854人，正在等待結果。另新街居隔45人，東安居隔60人，請教育局多關懷，有關幼兒園華盛頓幼兒園3幼童確診，我們目前加強幼兒園防疫對策有5方面，第一是健康管理，每日入園、離園、中午量測體溫3次，並固定座位，停止跨班跨園，用餐也要用隔板，必須打開窗戶，維持室內通風，密閉空間由具暫停，幼兒車也要固定座位，環境清潔每日消毒3次，確保幼兒園營運安全，也請教育局提供必要防疫物資。