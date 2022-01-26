Omicron變異病毒入侵南台灣，高雄港區遭攻陷，高雄26日再增11例本土確診個案，且均與高雄港傳播鏈相關，目前高雄港病毒傳播鏈確診數共累計64例個案，另有1例高科大男大生染疫感染源仍然不明，高市府防疫團隊持續釐清感染源當中。

高雄市長陳其邁表示，26日新增的11例本土個案中，大致分為2部分，一類屬於家庭群聚感染，另外則是職場接觸而染疫，由於旗津地區屬於此次群聚案的高風險地區，防疫團隊採取擴大篩檢方式，防堵隱形傳播鏈進入社區，他特別感謝旗津地區的民眾配合相關防疫措施。

高市府衛生局表示，中央流行疫情指揮中心公布26日高雄港群聚案新增12例本土確診個案，其中1例屬於台南確診個案，目前也收治於台南，所以高雄26日新增11例個案，而染疫的11人當中，共有8人屬於確診個案的家庭群聚，另外3例則是與確診個案同職場被傳染的案例。

陳其邁指出，目前旗津社區篩檢站共採2萬3269人，其中2萬1979人採檢陰性，8人陽性確診，1282人仍在檢驗中，而高雄港中島管制站共採1萬7583人，1萬7031人採檢陰性，7人陽性確診，另外545人待採檢。此外，高市醫療院所針對有呼吸道症狀的民眾給予快篩試劑，其中雖然有7人快篩陽性，但PCR採檢均為陰性。

至於高科大旗津校區男大生的感染源是否找到，陳其邁說明，雖然男大生與確診個案有足跡重疊的情事，但經過調查，雙方互不認識，也沒有任何接觸，目前還無法證實是由該名確診者所傳染，所以男大生感染源仍需進一步釐清。