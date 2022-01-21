台南市衛生局今明2天於南區松柏育樂中心設採檢站，今天下午2小時內有168人採檢。（曹婷婷攝）

本土疫情燒到南部，高雄確診案18212的20多歲男性，16日到台南安平玄饌海鮮宴會館吃喜酒，匡列同桌11人，採檢廳46名員工，也已完成消毒。台南市衛生局今明2天於南區松柏育樂中心設採檢站，今天下午2小時內有168人採檢，採檢民眾都擔心直說，「希望沒事」。

當天確診者參加的喜宴有16桌，同天也有其他3場宴會，衛生局已聯繫有重疊足跡者盡速採檢。有民眾中午被通知跟確診者足跡重疊，當下嚇到，她本身是音響設備員工，當天跟確診者處同一空間，但全程戴口罩，「希望沒事」。也有媽媽抱著小孩來採檢，指當天也到該餐廳但不同場吃喜酒，「沒想到居然有人確診，聽到消息差點暈倒。」

台南市已連續208天零確診，今天傳出安平有確診者足跡，不少民眾都很緊張，「台南守得住嗎？」衛生局除已針對餐廳46名員工採檢，也聯繫當天曾出入該餐廳的民眾盡速採檢。

黃偉哲今天下午臨時開防疫記者會，嚴厲譴責案18212得知自己確診後，知道要通知一起吃喜酒的朋友採檢，疫調時，第一時間卻未吐實，「這是非常惡劣的行為」，「萬一疫情因而出現破口，台南市民不會原諒你。」

衛生局長許以霖今天也說，「我想好日子要收起來了！」他提醒民眾要提高警覺，市府也將協調各醫療院所進行「醫療大聯防」，全市醫院開始清零。由於台南市春節相關活動目前都照常進行，黃偉哲也說，將視台南市疫情變化，做滾動式調整。