桃機感染風暴擴大，疫情指揮中心昨日宣布二級警戒再延長1月24日，並將口罩規範加嚴。台北市立聯合醫院忠孝院區醫師陳昶宇直言，擋不住境外個案，又不敢禁止室內用餐，只好拿一些小項目開刀，「根本幫助有限，且意義不大」。

陳昶宇昨（9）日於個人臉書表示，指揮中心將二級警戒再延長至1月24日，戴口罩規範再重新加嚴，不論運動、拍照及唱歌都需要佩戴口罩，但室內用餐的傳播風險，比運動、拍照及唱歌來得大，再加上金嗓歌友會的傳播鏈，並不是唱歌造成的，而是因為室內高密度、通風不良的室內群聚所致，認為指揮中心擋不住境外移入確診者，又不敢禁止室內用餐，只好先拿一些小項目開刀，「根本幫助有限，且意義不大」。

陳昶宇說，境外移入確診病例暴增，若不加強邊境管制，或無法適當處理無症狀輕症患者，對醫療體系將是很大的負擔及挑戰。

陳昶宇透露，近日在新冠肺炎專責病房值班，病房在兩天內，從沒病人變成10個塞滿，也準備重新再開下一間專責病房，狀況跟去年5月疫情爆發有點像，但又不太像。如果指揮中心覺得現在開始管控邊境已來不及，至少要考慮像去年5月一樣，將無症狀及輕症患者集中到加強型防疫旅館，如此才不會佔用寶貴的醫療資源。