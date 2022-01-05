艾成跟王瞳特地準備蛋糕為黃小姐慶生。（民視提供）

藝人艾成與王瞳5日一早特別從台北到台中，與創世台中院到宅團隊一同到關懷個案黃小姐的家，除了幫黃小姐提前慶生，並致贈關懷年禮及祝福紅包給高齡80歲的父母，祝福他們新的一年圓滿順遂。艾成透露，原本擔心王瞳前一天錄影到很晚，想讓她多睡一點，沒想到一早鬧鐘還沒響王瞳就起床，她說聽到個案的故事真的很心疼，一心想趕快到台中鼓勵她及她的家人們。兩人也呼籲有能力的人可以出一份力，讓社會充滿愛及溫暖。

現年48歲的黃小姐是創世台中院到宅服務長達6年的個案，22歲時與妹妹騎機車發生車禍，治療後呈現雙眼失明的植物人狀態，自此須仰賴呼吸器維生，起初9年黃小姐住在護理之家，之後返家由父母照護至今逾18年。考量父母已年邁，在照護及身心上無法負荷，於是媒合義工每周一次到宅關懷及協助，希望讓年邁雙親獲得喘息，也紓解身心壓力。

艾成得知黃小姐喜歡周華健、張學友跟王傑，現場唱了她偶像的歌，艾成說這一次唱歌特別有意義。黃小姐的家人說他們都是民視八點檔的忠實粉絲，所以當王瞳一說話，黃小姐就相當興奮，還說「妳是《多情城市》的許佑欣」，誇她本人的聲音比電視上還溫柔，讓王瞳相當感動。

出發前王瞳及艾成得知黃小姐是1月壽星，除了到台中探望還準備蛋糕幫黃小姐慶生！王瞳表示：「看到黃爸爸、黃媽媽年事已高，還要這麼辛苦的照顧著女兒，實在很心疼，希望今天的祝福與打氣，可以讓黃爸爸及黃媽媽更堅強及順遂！」艾成也表示：「剛在唱生日快樂歌時，看到黃媽媽感動落淚，自己也忍不住紅了眼眶，希望我的歌聲可以為他們帶來平靜中的一份快樂﹗」