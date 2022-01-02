Selina（右2）上炎亞綸、唐綺陽、吳姍儒主持的《36題愛上你》表示對愛情還有憧憬。（公視提供）

女團S.H.E成員任家萱（Selina）推出個人全新創作EP《往美的路我要自己作主 My Own Beauty》，她上公視《36題愛上你》宣傳，讓從小就喜愛S.H.E的主持人吳姍儒（Sandy）直說：「我終於要訪問我的偶像了！」，而年過40的Selina心態豁達，不像以往在意身材，唐綺陽直說「我就是妳的未來！」

節目上，Selina提及當初在創作新歌〈往美的路我要自己作主〉時的感想，提到覺得最美的不是外表，她說：「我覺得我的價值不只是這個皮囊，在這之下，我自己的個性或者是我的人生觀、價值觀，我有很多東西是很值得被珍惜的。」也生出這首歌靈感，她透露歌詞中「要不要跟世界辯解、要不要跟自己和解」，彷彿是一場跟自己的對話。

Selina與Hebe、Ella日前環島慶祝自己40歲生日，她在臉書寫下感言，吸超過18萬粉絲點讚，當中有句話寫道「脂肪團持續擴張生長」，讓唐綺陽問她是否因為40歲之後，身寬體胖也不在乎？Selina則笑說「這不是願望，這我也控制不了」。

Selina補充說與好友享受美食、美酒是美好的，她說「快樂是最難的」，也覺得「如果有機會選擇當一個不快樂的瘦子跟一個快樂的胖子，那我可能想要選擇當一個快樂的胖子」，唐綺陽立刻回：「那我就是你的未來！」Selina笑說「看老師多快樂」，炎亞綸則補刀「我覺得今天她們兩個是來互相安慰的」。

現階段S.H.E成員各自專注在自己的事業上，炎亞綸也問「有沒有機會再看到3個人一起？」，Selina表示「什麼事情都是有機會的」，也表示「我覺得不需要太擔心，也不用去刻意地追求，因為不用設限，而我們自己也沒有設限」。

節目上被問到「對愛情還有憧憬？」，Selina表示是肯定的，也覺得看見自己父母親的相處「到現在還是濃濃的戀愛感」，還常會被閃到，笑稱「好煩喔」。唐綺陽問她「所以接下來的擇偶條件，是像任爸？」，Selina大笑說：「千萬不要！」也認為自己仍相信愛情很美好，父母親看起來特別年輕又精力充沛「就是因為他們非常、非常地相愛」，她也有感地說「愛情在人身上，是會有很美好的化學的反應」。以上訪談將於今（2日）晚9點在公視首播，YAHOO TV、中華電信MOD則在10點跟播上架。

★中時新聞網關心您：喝酒過量，有礙健康！

★中時新聞網提醒您：酒後不開車，安全有保障