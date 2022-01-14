美國國會在Omicron疫情期間要求議員們開會時要佩戴N95或KN95口罩，但一些議員發現配發的KN95口罩上印有「中國製造」（MADE IN CHINA）字樣，紛紛表達不滿。有些議員甚且表示，不論是國家安全或健康的理，這些口罩凸顯了羊 與中國脫鉤的重要性。不過這些說法遭到網民們的凸槽：「別忘了你的筆電、手機、電腦也都是中國製造的。」

陸媒引述美國《福斯新聞》報導說，由於新冠病毒變異株Omicron加速傳播，美國新增新冠感染病例激增，美國國會眾議院醫生最近也要求議員們開始使用N95或KN95口罩，以替換他們的布口罩。

美國國會在Omicron疫情期間開會時要求佩戴N95或KN95口罩，但一些議員發現配發的KN95口罩上印有「中國製造」字樣，紛紛表達不滿。（圖／推特）

報導指出，有的眾議員拿到國會分發的KN95口罩，並被要求戴上才能進場，但有些議員發現KN95口罩上印著「MADE IN CHINA」（中國製造）字樣，為此不滿的聲音。

俄亥俄州共和黨醫生黨團主席、眾議員布拉德．溫斯特魯普對此宣稱，美國「不安全的供應鏈對我們國民健康構成了更大的風險」，「我們在美國國會被要求佩戴的口罩是『中國製造』，這個事實是我們無法在不依賴對手的情況下保護美國人的一個例子。」他還強調，「這些中國產口罩進一步凸顯了我們脫離（中國）的必要性。我們的國家安全和我們的健康依賴於此。」

北卡羅來納州的共和黨眾議員葛列格．墨菲則宣稱：「像往常一樣，佩洛西議長沒有認識到她的決策是愚蠢的。」他還借機抹黑中國稱，「我們正在與來自中國的病毒作鬥爭，但議長卻樂於公開支援一家中國製造商，將我們納稅人的錢送到海外，並進一步宣傳我們對中國的依賴……在國會的面前。」「要麼佩洛西辦公室沒有認識到這是支援『中國製造』的殘酷諷刺，要麼他們就不在乎。」

《環時》指出，大陸官方曾表示，從2020年3月1日至2020年10月18日為止，中國對美累計出口口罩377億隻，也就是說平均每個美國人約獲得100多隻口罩。

媒體對美國國會議員抱怨口罩的事報導之後，社交媒體上也有一些美國網民起哄「讓中國製造離開美國」，但還是有許多網民點出真相：在美國還有更多的「中國製造」，美國離不開中國製造的KN95口罩。

有網友更諷刺說：「你的意思是說像川普系列的衣服或者MAGA（讓美國再次偉大）帽子（也是中國製造）？」網友們指出，「那是因為這（中國）是唯一一個生產KN95的國家。」「如果你買KN95口罩，將永遠只有『中國製造』。只有N95是美國製造的。」還有人諷刺說，「你們使用的也是中國造筆記型電腦、桌上型電腦、手機等等。」

也有網友表示：「我沒看到這有什麼問題？自疫情開始以來，我們一直在使用很多國家製造的口罩，我還很感激其他國家加緊生產。」