藝術家許賓香（右）師生「春之頌」聯展，期許新年平安喜樂。（許賓香提供／羅浚濱新竹傳真）

新竹優秀藝術家許賓香於2022年開春，率領71位學生在新竹縣「筑波藝廊」舉辦「春之頌」畫展，除歌頌春天的美好，也期許全球新冠疫情仍未平歇之際，新的一年能平安喜樂。

這次師生聯展是繼2015年睽違7年後，許賓香再次攜手學生規畫大型展覽，展期自即日起至三月底，展出作品豐富多元，是開春不可錯過一項精彩展覽，16日下午2點將舉辦開幕茶會，歡迎藝術愛好者共襄盛舉！

許賓香特地拿出她鍾愛的兩幅大型創作進行展出，一幅是「我心裡的歌」，畫作以金黃色為基調，描述秋收的喜悅，另一幅「相印100」則是慶祝建國百年時的創作，許賓香也特別感謝筑波醫電董事長許深福提供藝廊場地，讓這次的師生聯展能有完美的展出。

姊妹檔旺宏教育基金會執行長張宜如和中國醫藥大學新竹附設醫院執行長張宜真，以及母女檔張宜真的女兒蔡彤恩三人首度共同展出。

張宜如創作「踏浪」是去年三級警戒時為抒發心情所繪製，描繪和妹妹在海邊玩水嬉戲，象徵姐妹情深，也紀錄倆人在疫情前曾一起至義大利西西島探訪的歡樂時光。

參與聯展者有許多是科技人，另外還包括生醫、教育、金融、建築、大型連鎖餐飲業等高階主管，年齡層橫跨小一生至七十多歲退休人員，有姐妹檔、姐弟檔、母女檔、爺孫檔。他們除了在各自領域發揮所長，更對繪畫展現相當的熱情，他們的多元創作讓大眾更能體會藝術融入生活的最佳實踐。

許賓香從事創作30餘年，獲獎無數，包括全省美展獲油畫類第一名(省政府獎)及全國油畫展金牌，國內外大型聯展也不勝枚舉。她的作品除了國家美術館典藏外，地方上的文化局及諸多私立畫廊和美術館皆有收藏今年並獲邀於義大利威尼斯雙年展展出，也將在新竹縣文化局舉辦優秀藝術家薪傳個展。