無黨籍立委高金素梅4日陪國民黨立委候選人顏寬恒掃街，強調顏家情義讓她點滴在心，隨後顏更「巧遇」台北市市長柯文哲父母，柯媽媽盛讚顏腳踏實地、顏家為在地做很多服務；顏一日之內獲政壇兩大名女人支持，引發外界關注。媒體人韋安認為，高金與柯媽媽的形象遠勝綠營大咖，顏與他們同框相當高招。

韋安在臉書發文表示，為了中二補選一席立委，民進黨全力動員，從空戰打到街頭巷戰，用力過猛只會有反效果；民眾會質疑，一個第一大黨和地方派系廝殺成這個樣子，到底是為了口中的「正義」，還是無止境對權力的「貪婪」？反觀柯媽媽和高金素梅的形象，都要比綠營大咖動員更讓人能接受。

柯媽媽與顏寬恒「巧遇」，柯媽媽又對媒體稱讚顏「古意古意」、「腳踏實地」，並痛批民進黨候選人林靜儀整天罵她兒子柯文哲，讓她心裡非常「艱苦」。韋安對柯媽媽的言論相當稱讚，直呼柯媽媽的「台灣價值」，才是真正的「台灣價值」。

韋安指出，民進黨本來要把這場補選，搞成2022九合一的預演，靠政黨對決幹掉顏家，年底更會如法炮製，奪回過半縣市執政權，不過被柯媽這樣「插花」攪局，加上高金素梅的柔性力挺，中二選舉可謂「已經落幕了」。