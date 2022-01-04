無黨籍立委高金素梅現身為顏寬恒掃街助陣。（圖／本報系影音截圖）

國民黨立委候選人顏寬恒掃街巧遇台北市市長柯文哲父母。（圖／本報系影音截圖）

【LIVE直播】台中補選倒數5天 高金素梅赴沙鹿相挺顏寬恒｜2022.01.04

無黨籍立委高金素梅今日（4）赴台中沙鹿市場，為國民黨候選人顏寬恒掃街助陣。高金表示，她會力挺顏寬恒，主因當年《原住民族基本法》是在顏寬恒父親顏清標支持下，才得以三讀通過，故她懷著報恩的心來支持顏寬恒。此外，顏寬恒也在掃街途中巧遇台北市市長柯文哲父母，柯媽媽盛讚顏家為在地做很多事、顏寬恒本身腳踏實地、不善說話與罵人。

高金素梅表示，當年立法院國民黨、民進黨、親民黨、台聯黨團，都不願意將《原住民族基本法》列為重大法案，只有無黨聯盟的顏清標總召支持他們；顏清標為了《原住民族基本法》能三讀通過，在立法院28個小時，當時還有一個議事人員為了宣讀法案昏倒，此事讓她深受感動，認為只有顏清標願意支持原住民的轉型正義，至今此事仍記在她的心中，所以族人都告訴她不能忘恩負義，故她挺身支持顏寬恒，就像顏清標的名言「吃人一口，還人一斗」。

結束與高金素梅的合體掃街後，顏寬恒來到沙鹿玉皇殿，現場巧遇柯文哲父母。柯媽媽被問到是否要鼓勵顏寬恒，她先是反問「要如何鼓勵？不然你教我怎麼講，我就來鼓勵」，隨後又表示，顏寬恒這個人實實在在、不說謊話、說話不是隨便亂講、不像很兇的人整天只想跟人吵架，看得出來不是「說話的專家」最重要就是要有心為人民服務，像他爸爸顏清標也為當地人做很多服務。

對於巧遇一事，柯媽媽表示，她與顏寬恒一次都沒有見過，就是大家都福氣才會互相遇到，是朋友戴她各個廟四處逛才會來到這，她認為對神明要有尊敬的心，尤其做人必須腳踏實地、不要亂罵人。

被問到顏家是否為流氓，柯媽媽強調「流氓大家都會怕」，但她聽大甲的人都說，在地鄉民都很喜歡跟顏清標、很喜歡與顏家親近，如果真的是流氓，為何大家會想跟他們親近？並重申選舉最重要的，是要選出對地方有做事的人，否則就是白選了。