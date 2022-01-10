國民黨台中市黨部主委林敏霖表示，民進黨把顏寬恒打成像十惡不赦的人，最後能拿下8萬0912票，顏家其實基本盤沒有完全鬆動。（顏寬恒服務處提供／盧金足台中傳真）

國民黨台中市黨部主委林敏霖呼籲，中二選戰失敗，選區很多顏清標朋友可能對黨內與地方輔選未賣力有不平之鳴，市長盧秀燕也應該展開修補一些關係。（盧金足攝）

國民黨台中市黨部主委林敏霖10日中午在接受《震傳媒．新聞不芹菜》專訪時表示，民進黨空戰優勢還有府院黨轟炸，把顏寬恒打成像十惡不赦的人，最後能拿下8萬0912票，顏家其實基本盤沒有完全鬆動，服務與建設讓鄉親認同，還有很多感恩、感情的票，至於顏寬恒下一步？「先讓他沉澱一下」。

《震傳媒．新聞不芹菜》訪問林敏霖，針對民進黨對顏寬恒抄家滅祖的攻勢，輸近8000票，投票率58.26％，未來顏家是否如外界所言「顏家高牆倒了？」

林敏霖表示，顏家基本盤沒有完全鬆動，很多民眾對顏家爭取建設與服務，百姓都放在心裡，但他也感慨，時代變了，自主性選民多，五個行政區很多人口增長，外來人口多，對顏家不熟悉，看電視天天在談顏寬恒像十惡不赦的人，加上返鄉效應，當然會受影響。

主持人黃光芹針對台北市長柯文哲父母來中二選區與顏寬恒巧遇，是否發揮助選效果？林敏霖說，「對柯P父母來台中很感恩」，有多大效應，輸了沒有辦法衡量，有朋自遠來方都抱感謝之心。

林敏霖對選戰過程，民進黨主打捷運站爭議，刻意在選前幾天炒作，事情還沒講清楚就要投票，抨擊民進黨這套最厲害，事情失真，他質問當時也有民進黨提議正英站要設站。

至於台中市長盧秀燕展現公權力，是否會影響民調，林敏霖指出，「民調是一時的，每段選舉民調都會有上下」，對盧秀燕依法行政表示尊重，盧秀燕有其原則，不能影響任何決策，而且「盧市長潔身自愛，不可能包庇」，排拆有其順序。

是否當初先將顏家違建拆除，有助選情？林敏霖揮揮手說，排拆有順序，怎麼以誰有名就先拆誰，這樣執法也站不住腳。

中二選區國民黨敗選，會不會波及年底盧秀燕連任之路，林敏霖認為，「顏寬恒沒選上絕對會有影響」，大家對國民黨信心度與盧秀燕出面站台時間慢了點，「不跳下來傷更大」，跳下來力挺，顏沒選上會是有些傷到，但以地方對盧秀燕認真度肯定，是否會傷很大？林敏霖說「不會啦！」

林敏霖不是黨務系統出身，全力輔選過程也大嘆，以前選舉像辦喜事，但現在選到最後看出民進黨惡質，年底綠營可能推出立法院副院長蔡其昌角逐市長選戰，《震傳媒．新聞不芹菜》提問如果蔡對上盧，以顏手法再打一次是否會讓盧連任出現危機？

林敏霖呼籲，中二選戰失敗，選區很多顏清標朋友可能對黨內與地方輔選未賣力有不平之鳴，盧秀燕也應該展開修補一些關係。

對顏寬恒未來的動向，林敏霖說，顏家父子會再商量，先讓顏寬恒沉澱，重新思考未來怎麼走。