國民黨台中市黨部主委林敏霖10日在《震傳媒》透過視訊方式，接受資深媒體人黃光芹網路節目《新聞不芹菜》專訪，其中談到中二選區立委補選之役，在選前民眾黨主席柯文哲父母加持，是否有幫助到國民黨候選人顏寬恒；林敏霖強調，多少是有幫助，但效益無法完全區分；站在輔選顏寬恒的立場，對於柯文哲父母來支持很感恩。

林敏霖表示，綠營及部分媒體把顏寬恒醜化成十惡不赦，連他阿公都牽扯進來，對選戰有一定的影響。至於年輕人面臨期末考試有沒有影響投票，他無法確定，不過投票率確實很高，原先預估投票率落在55％以下，因為大家都覺得突破53％很難，不過他個人是認為在54％至55％之間，若投票率真如他預期，那顏寬恒應該是還有機會。

媒體問綠營選前幾天打捷運正英站議題是否有影響？林敏霖回應，多少有幫助到，但是打這個議題並沒有道理，因為他本身住在坪頂，當然希望捷運出口在這裡，希望在東海大學之間直接走地下穿過就好，就不必經過上坡，因為坪頂這塊是從東海大學的上坡上來，經過上坡之後還要再往下走，至於坪頂站要不要設立，就要看學問是否許可，看能不能把站體設立在地下，這些都要看市政府，畢竟捷運要花費很多錢。

林敏霖表示，很多事情都是故意似是而非，市政府原先規劃是希望直接穿過去就好，不必用高架往上坡蓋，因為要爬坡確實也不好爬，若能從東海大學出來直接穿過，就是正英站的位置。

媒體問為何選前不先講清楚呢？林敏霖說，他也不知道，畢竟台灣工程進度就是太慢，他民國78年擔任台中市議長時，就保證在任期內要動工，結果到現在都幾年了，真的很無奈。他說，綠營似是而非，故意在選前幾天拿出來炒作，事情還沒講清楚就投票了，不只顏家在那附近有塊地，「我在坪頂大肚山上也到處都是我的地，民進黨這套就是很厲害，會讓議題失真，而且民進黨的議員也有提議過正英站要設立，這些事情都說不清楚了。」