國民黨台北市議員鍾沛君，擁有179公分高䠷身材，曾任模特兒與主播，是政壇著名的美女代表。鍾10日社群軟體IG刊登一張，自己因大笑而眉眼、鼻子緊緊皺在一起，且嘴巴張大、牙齒畢露的照片，與平日時尚形象相差甚遠。鍾表示她被助理拍到這張照片後，立刻反問「你是覺得我樂在工作嗎？」不料助理竟回說，覺得她與台北市市長柯文哲好像，讓大批網友笑翻大表認同。

鍾沛君10日在IG發文，刊出一張自己大笑五官全皺在一起，且嘴巴張大、牙齒外露的照片，表示她的助理拍到這種照片還傳給她，讓她忍不住問助理：「你是覺得我樂在工作嗎？」結果助理竟回答：「不，我只是覺得妳好像柯文哲。」鍾更在這篇文中，特別標註柯的帳號。

此文發出後獲熱烈迴響，部分網友稱讚道：「一樣美啦」、「真實的美女，加油」、「So cute」、「美炸了」、「認真的女人最美」、「柯P的笑容都沒你的甜」、「差多了，妳那麼漂亮」。

但也有另一派網友表示：「我只能說……就像是照鏡子一般」、「一模一樣耶」、「笑死，真的有像」、「妳這樣說還真有像」、「真的超像」、「妳的助理跟妳有仇吧」、「像成這樣，妳可以去客串了」、「像成這樣，情何以堪」。