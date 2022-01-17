恆心真能換得女神「1句關心」！1名女網友至2015年起每年都會收到1名男網友傳來「嗨」1個字搭訕，因每次都僅1字她選擇不理會，而對方「連續4年」都會傳「嗨」給她，但2018年之後卻再也沒傳訊，女網友在2020年無意間發現對話，決定問對方「你已經2年沒跟我『嗨』了，你沒事吧」。

1名網友在臉書「爆廢公社公開版」發表1張圖片，圖片是某段對話截圖，傳訊息的對方是1名男網友，收訊息的是名女子，男子連續3年來6次僅傳來1個字「嗨」，分別是2015年7月、2016年5月、2016年11月，與2017年、2018年各傳了2次「嗨」，接著就「消失了2年」，直到2020年女子好奇之下決定回覆訊息。

男子2018年之後卻再也沒傳訊「嗨」，女網友在2020年無意間發現對話，決定問對方「你已經2年沒跟我『嗨』了，你沒事吧」。（翻攝自臉書「爆廢公社公開版」）

該網友曝光的照片中，女子因為已經2年沒有收到對方的「嗨」訊息，因此主動傳了訊息稱「你已經2年沒跟我『嗨』了，你沒事吧」，之後她果然再度收到「嗨」訊息；原PO則發文笑說「持之以恆很重要」，引起網友熱烈討論。

其他網友留言說，「原來女人被煩久了，也會產生好奇心」、「結果連續補了720個嗨」、「原來還有這招」、「換人嗨」、「兩年後才發現，也是蠻驚人的」、「哈哈就只是關心，還有沒有呼吸罷了」、「很勵志，因堅持才有希望而非有希望才堅持」、「超有恆心跟毅力的」。