梁瀚名是黃金單身漢。趣放娛樂提供

梁瀚名（左起）、周曉涵、宥勝，在《機智校園生活》有對手戲。TVBS提供

梁瀚名（左）和宥勝在劇中幾乎快打起來。TVBS提供

感情空窗許久的梁瀚名，最近拍TVBS《機智校園生活》跟周曉涵對戲，坦言：「周曉涵是我的菜。」大方誇她腰是腰、腿是腿、臀部是臀部，簡直是完美。

周嘵涵有「美胸女神」封號，梁瀚名是否覺得她「實至名歸」？梁瀚名突然漲紅臉說：「我沒特別注意那裡啦，反正看起來很勻稱。」

梁瀚名在《機智校園生活》中，跟宥勝爭奪周嘵涵的愛，2男差點打起來，一觸即發。拍戲相處以來，一向怕生害羞的梁瀚名，發現自己跟周曉涵對戲時絲毫不緊張，而且很好相處。

他們曾在排演一場戲時，周曉涵故意加台詞「畢竟我是女神」，梁瀚名說：「咦？我們拿到的劇本不一樣嗎？」2人自然、融洽的互動，完全不像首度同劇合作演出。

單身1年多，不少朋友問梁瀚名到底在挑什麼感情對象？梁瀚名說：「我承認自己很龜毛，對方只要有一點小細節，踩到我的毛，我就沒辦法再有後續。」

粱瀚名很注重對方身材，是否穠纖合度，因為他對自己的身材也很要求，最近他下了戲，最喜歡跟剛辦完畫展的好哥兒們吳翔震打桌球，梁瀚名9年前當兵時，開始打桌球，吳翔震近半年拜師，接受桌球正規訓練，兩位帥哥每次打到汗水淋漓，消耗卡路里後，再一起去吃大餐，成了球友兼飯友。