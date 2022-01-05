吳翔震（左）跟梁瀚名是知心好友，兩人感情好。（經紀人提供）

吳翔震高中畢業於美術專科，並進入台北藝術大學取得戲劇學士，在畢業之後雖進入演藝圈成為職業演員，但他從來沒有忘記藝術創作的熱忱，對他來說，藝術創作是忙碌演藝生活中最好的調劑，也因為高壓的工作環境，使他的創作總是希望能夠帶給大家愉悅、放鬆的感覺。

吳翔震今再度斜槓，帶著作品出席展覽開幕，他對於中國山水的表現情有獨鍾，因此創作出「福山美緻」系列，將中國的山水及他對色彩的研究融合在一起；「度假」系列則是他用攝影捕捉工作之餘在世界各地不同城市探索的愜意時光；也透過「臉譜」系列表達對於自己心情轉化的反思，每演完1齣戲，他都會為他戲中的角色創作一幅肖像，紀錄工作及下戲時的心境變化。

去年疫情3級警戒期間，吳翔震待在家創作，又不能去健身房運動，吃太多巧克力、薯條抒壓，胖了5公斤，2級警戒後，經紀人看到變胖的吳翔震，開始強力要求他減肥，有次吳翔震被經紀人唸到快抓狂，忍不住咬經紀人身上的T恤，幾乎把衣服咬破洞，可見他壓力之大。

吳翔震這2年在圈內多了1位知心好友，就是拍《女力報到》的梁瀚名，3年多前，吳翔震主演《緝魔》在金馬奇幻影展首映，梁瀚名去參加首映，2人因個性都直率單純，運動興趣相投，成為無話不談的好友。之前梁瀚名跟前女友分手時情緒低落、無人傾訴，有天深夜還跑到吳翔震家大吐苦水，吳翔震打趣說：「他幾乎哭倒在我國際美腿大腿內側。」