女星陳喬恩以《王子變青蛙》和《命中注定我愛你》等劇成為偶像劇一姐，近年來將事業重心轉往大陸，還因拍攝陸綜《女兒們的戀愛》，和小9歲馬來西亞富二代Alan（曾偉昌）陷入熱戀，然而她也因此幸福肥，經常被外界懷疑「有喜」，讓她痛定思定瘦身，半年內就瘦了超過10公斤。

陳喬恩認愛2年來，因為幸褔肥身材走山，不斷傳出懷孕消息，讓陳喬恩無奈表示自己只是愛吃，更撂下狠話：「下一次你們見到我，必須有正！要到正的程度才行」，最近迎來新年，她特別剪掉一頭飄逸長髮，嗨喊「新髮型迎接2022」，不僅如此，眼尖網友也發現她整個人消風一圈。

陳喬恩狂瘦11公斤，如今身材窈窕。(圖/翻攝自微博)

陳喬恩在微博上吐露心裡話表示，「去年7月時自己體重達到人生巔峰，63公斤且體脂32，我165公分，我是如何一口一口把自己吃到63公斤的！太瘋狂了，於是我認真減肥，因為我實在不想過只能穿吊帶褲的日子了，我又不是瑪利歐。」幽默自嘲讓網友忍不住笑翻。

陳喬恩指出，「前幾天我開拍2022年第一本雜誌，當天的體重是52公斤，6個月減11公斤，雖然還沒有達到我理想中的不能超過50公斤」，她透露接下來自己也會繼續努力奮鬥，但她出門旅遊時不會忌口，才有動力努力下去，凍齡模樣受到粉絲狂讚，「瘦了真的好美」。