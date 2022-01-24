樂天桃猿啦啦隊「Rakuten Girls」成員Yuri（陳怡叡）以天使臉蛋和魔鬼身材的女神外貌，獲封為「地表最正啦啦隊女孩」，轉戰螢光幕前演出多部作品都有亮眼表現，她也不時會在IG上曬出美照，讓粉絲一飽眼福，日前她一連曬出多張性感居家照，讓粉絲們眼睛一亮。

陳怡叡日前在臉書發文表示：「最近每天雨都下好大，霧濛濛，出門百分之百搞得濕濕黏黏，很狼狽，但是待在家裡看出去，卻覺得別有一番風景」，並附上一系列照片，只見她身穿細肩帶絲質洋裝，胸前深V設計露出一條深邃事業線，飽滿北半球也若隱若現。

貼文曝光後，引來2.1萬粉絲按讚朝聖，不少網友紛紛狂讚：「巨美」、「樂天巨辣，Yuri怡叡女神太太太誘人啦」、「怡叡好美」、「這也太正了吧～」、「好美好漂亮」、「妳是IG裡的最美風景」、「好美的風景人物」、「水水水！性感優雅女神」、「風景再美也沒叡美」、「我不知道醉幾回了」。

事實上，陳怡叡擁有超高人氣，去年在一場比賽前的活動，光是她的人形立牌就被球迷以16萬元標下，是義賣商品中金額最高的，積極經營社群平台的她，在IG也擁有32萬粉絲，已經是粉絲心目中最美的啦啦隊女神。