YouTuber「奎丁」（王乙晴）身材火辣兼擅長搞笑，去(2021)年曾在「走鐘獎」紅毯假摔引發熱議，日前更在直播中「出櫃」說想和徐若瑄結婚，近日的搞笑力作則是cosplay白雪公主，大唱「七矮人之歌」笑果十足。奎丁今(30)日分享IG圖大發「文青風」，模仿周杰倫的《簡單愛》歌詞，寫出「我想要牽着你的手，直到白髮蒼蒼也不會鬆開」，但照片中她想傳達心意的畫作竟遺失在車上找不回來，令她大嘆「被Uber司機發好人卡」，唯美卻又「杯具」的轉折引發網友熱議。

奎丁今(30)日在IG分享一張側身美照，畫面中她頂著秀麗長髮秀出氣質側臉，身上穿著卡其格紋襯衫搭深色圍裙，右手拿著畫筆正在勾勒一幅夕陽海景畫，展現難得的文藝青年風格，她寫道：「畫想傳遞的是『我想要牽着你的手，一起看朝晨日出，一起看晚霞落幕，直到白髮蒼蒼也不會鬆開。』你想跟我一起嗎？」這段詞十足模仿周杰倫的《簡單愛》歌詞，而眾所周知作詞人是「徐若瑄」，果然對偶像有著滿滿的愛。

奎丁說明：「畫這幅畫時的心境其實從筆觸就能看得出來，格外平靜，每一筆都沒有猶豫，在畫畫的過程除了療癒還帶著一些喜悅，用的色彩除了最常使用的藍色、冷色調，這次例外的想加上一點暖色」，可看出她對這幅畫投注了相當的心力，但不知這份「心意」想傳遞給誰？

奎丁隨後道出這幅畫的「杯具」(悲劇)轉折：「可惜的是，那天滿心歡喜的帶走我的畫作，結果掉在Uber上，至今一個禮拜了⋯都沒下落，看來這個人大概是Uber司機，而我⋯已經被發好人卡了。」網友問：「妳有回報Uber 嗎？」奎丁回：「有喲，回報三次，打電話好幾次」看似真找不回來。

奎丁又模仿「了不起，負責」的台灣阿童，自己回覆自己說：「幫QQ」；網友們看了不知該幫QQ拍拍還是笑，回覆：「要我寧願被客訴記點也絕不交出來！」、「傻眼，正常Uber 會叫司機找妳～」、「太神啦怎麼連畫畫都會」、「QQ」、「幫我最愛的丁姐Q Q」、「好會畫好美！」、「女神」、「被高價賣出了」、「我願意」、「喔喔喔這張蠻美的」、「奎丁真的什麼風格都能駕馭欸」，看來奎丁這個年要在思念「愛畫」中度過了。