網美雪岑是人氣直播主也是性感模特兒，擁有175公分九頭身身材，還有傲人上圍和撞臉大陸女神楊冪的明星臉，先前因穿爆乳裝參加宮廟活動，更被封為「最美禮生」；雪岑平時經常在IG分享各種辣照，日前曬出一張浴缸濕身照，甜蜜喊「只為你量身定（訂）做」，大秀逆天長腿震撼一票網友。

雪岑先前因為穿低胸爆乳裝參加宮廟活動，照片在網路上瘋傳，眾人不僅被她婀娜多姿的身材吸引，還發現雪岑有些角度撞臉大陸女神楊冪，瞬間成為最有話題性的禮生；而雪岑不只是禮生，現在還是一名直播主和模特兒，過去則當過幼稚園老師。

而雪岑平日很積極透過社群和粉絲互動，凡她在IG上傳新照片都能引起討論，29日雪岑發文表示，「有人說女人是水做的，而雪岑是只為你量身定（訂）做」，還補充說自己是「水姑娘」；照片中雪岑穿了一件性感上衣，下身沒穿，泡在浴缸內，175公分的她自然有一雙美白長腿，幾乎和浴缸等長相當驚人。

雪岑濕身養眼畫面讓網友都看呆，忍不住誇讚，「真的水姑娘，這身材啊嘶」、「這腿太讚了吧」、「太厲害了，一次比一次美」、「太美，那雙腿太逆天」、「怎麼會越來越漂亮了」。