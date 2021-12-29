國外疫情再起，突破性感染案例頻傳。一名網友分享，他在台灣接種了2劑AZ，結果一飛到美國就確診，12月21日發作，早上還可以忍耐，到了下午頭痛、喉嚨痛、全身痠痛同步爆發，讓他痛苦到癱在床上睡了一下午，第二天症狀明顯好轉，雖然還有些食慾不振和喉嚨痛；到了第三天的症狀已和感冒相似。不過，原PO認為第一天出現症狀時，如果是獨居老人很有可能掛點，因為無法自己照顧自己。

一名網友昨在PTT上發文說，他在台灣接種完兩劑AZ疫苗就飛往美國德州，但因為近日疫情又起，身邊大概有7、8個人紛紛確診新冠肺炎，而他也沒躲過這波。

該網友透露，12月21日那天，他早上起床就覺得有點不舒服，但還是按照計畫出去採買生活用品並外帶墨西哥料理回家，結果到下午不舒服的症狀加劇，其中又以頭痛最明顯，伴隨喉嚨痛、全身痠痛，讓他躺了一整個下午。

該名網友表示，到了晚上9點他才起床，明明整天都沒吃東西，但卻沒有什麼食慾，外帶回來的墨西哥料理，只吃了一半就吃不下了，而且疲勞到連坐在床上打電動都懶，就只想躺著休息。

該網友指出，由於他身體還算健康，所以可以照顧好自己，只是因為不舒服而發懶，但他可以想像，如果是老人或不健康的人，可能會過不了這一關，尤其是獨居老人若不幸感染，真的感覺會掛點。

該網友也說，隔天（22日）下午他就好多了，流了非常多汗，有精神可以在床上打電動，但還是不能進行那種很消耗大腦的遊戲。到了第三天（23日）主要的症狀大概就是喉嚨卡痰、喉嚨痛、狂流汗與食慾不振等症狀。

原PO表示，由於目前美國正值聖誕假期，所以他可能要等到一月初才能看到醫生，不過，他覺得年輕人若不幸確診真的不用怕，因為威脅沒有很大，但如果是老人、獨居者或不健康的人則要特別注意。