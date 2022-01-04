臉書網友留言。（圖／翻攝自臉書）

桃園中壢某國小和平鎮某高中，晚間家長接獲通知，4日全校將預防性停課1日，桃園市政府證實，因國小生的家長在機場服務，身體不適赴醫院採檢確診，其就讀高中的姪女也有接觸史，同樣預防性停課，相關疫調跟採檢正全面進行中。此消息引發熱議，不少網友激動表示「又是桃園！」，質疑桃園可能成本土疫情破口，但是否又會被輕輕放過，政府必須重視。

中壢區某國小和平鎮某高中今下午接獲通報，有學生家長確診或有相關接觸史，校方接獲通報後，立即清消，2校方基於防疫及謹慎起見，在學生採檢結果未出爐前，4日將預防性停課1日，預計5日再全校大消毒一次。

桃園市教育局表示，校方在3日下午接獲通報，有國小的學生家長確診，校方基於防疫安全及謹慎起見，在學生採檢結果出爐前，4日全校預防性停課一天，而該班級則是停課7天。

此消息引發熱議，大批網友湧入臉書相關新聞連結留言，其中有不少網友驚呼「又是桃園！」其他人則紛紛表示：「怎麼又是桃園」、「不用怕，桃園有人罩，放心出去上班、出去玩」、「萬華爆發就是破口，桃園就船過水無痕」、「感覺恐怖，雖然每次最後都沒事」、「每次都不公布詳細資訊到底在掩蓋什麼？」「2022的開始就這樣了」。