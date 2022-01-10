疫情嚴峻，中央流行疫情指揮中心宣布二級警戒實施至24日，時機點敏感；28日是過年前最後一個上班日，是否預留升級彈性，成了外界關注重點。有醫師認為，若桃園不得已重返「三級警戒」，應把北北基納入。不少北部網友搞笑切割，「桃竹竹才是一日生活圈啦」。

防疫指揮官陳時中日前表示，各地方政府可視疫情發展程度，自行放寬或緊縮防疫措施，但警戒升、降級與否屬中央權限，由中央統一發布。指揮中心把二級警戒延長至24日，似乎也為即將到來的農曆春節，保留調整彈性。

網友討論熱烈，有人引述部分醫師意見，認為桃園若進入「三級警戒」，同屬一日生活圈的台北市、新北市、基隆市也該一併納入，避免疫情擴散。網友指出，北北基桃人口加起來約900萬，幾乎半個台灣，升三級茲事體大！

先前有專家呼籲桃園單獨升級即可，陳時中以「審時度勢」回應，強調疫情政策必須視每日變化而定，滾動式調整。網友搞笑說，這時候行政區域就要重劃，「我覺得桃竹竹比較像一日生活圈」、「桃園跟雙北中間隔著林口台地，不能算在一起」、「竹竹併後加上桃園，比較有發展性」。

根據規定，升三級警戒為單周出現3件以上社區群聚事件，或1天內確診10名以上感染源不明本土案例，目前都未達標準。網友說不需要自己嚇自己，「而且這有什麼好分的，台灣這麼小，疫情傳開來，有差嗎」。