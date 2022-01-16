桃機而起的本土疫情延燒，直到今天已經累積71人確診，傳了至少5波，從居服員、歌友會、銀行、西堤餐廳以及校園。中央流行疫情指揮中心今天再度公布，國內新增10例本土個案與41例境外移入。
陳時中表示，10名本土個案中，一名為機場防疫人員，另外9名個案，分別有6人為西堤餐廳群聚擴大個案，為第一個確診的女員工案17774的職場接觸者。另外1人案17935是案17774高職校園同校不同班的同學。還有一人則是案17774的表妹17880。
另外，還有一名個案案17934是因為地緣關係，在桃園採檢站採檢出來。
陳時中表示，餐廳的傳染源很清楚，聚餐時傳染給餐廳人員，有環境人員，陸續傳給1月7日與9日的用餐人員，餐廳中還是會有持續觀察11、12日兩天還會不會有染疫，依照實聯制通知，但餐廳看起來是染疫高風險，因此呼籲去過的人還是要提高風險。
指揮中心表示，今日新增本土個案為2例男性、6例女性、2例調查中，年齡介於10多歲至50多歲。
指揮中心說明，今日新增境外移入個案為25例男性、16例女性，年齡介於10歲至80多歲，分別自美國(14例)、墨西哥、印度、菲律賓、澳大利亞、越南及柬埔寨(各2例)、丹麥、法國、加拿大、印尼、英國(各1例)移入；另10例調查中。入境日介於去(2021)年12月22日至今(2022)年1月15日。
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