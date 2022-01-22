亞旭群聚再加10確診 鄭文燦：全面採檢逾1萬人

桃園疫情爆炸，疫情指揮中心21日深夜公布，遠雄自貿港區亞旭電子廠深夜採檢1005人有63人確診，加上之前的6名確診個案，還有1個確診返國，總計70人確診，市長鄭文燦表示，經與指揮中心討論，遠雄貿易港區要全面採檢，採檢人數會超過1萬人。

鄭文燦說，遠雄貿易港區亞旭電子廠有381名菲律賓籍移工，昨晚進行採檢及初步疫調，發現這次確診者也多為菲律賓籍移工，勞動局也派出20位通譯協助，經調查發現，員工因共用餐廳、同住宿舍增加染疫風險，宿舍部分有1處位於加值園區內的3、4樓，居住型態為1人1床，不過大房間裡總共有14至20人，另有7個宿舍在園區外，目前正在疫調中。

「遠雄貿易港區要全面採檢人數會超過1萬人！」鄭文燦直呼，遠雄自由貿易港區雖然進出必須要持有證件，但有倉儲、物流、貨運、加值區，廠商眾多，為此與指揮中心討論後決議，遠雄貿易港區要做全面採檢會超過1萬人，裡面由前進指揮所負責，外面社區採檢由桃園市府負責，將在大園果嶺、蘆竹南崁增設2處臨時採檢站。

鄭文燦指出，到西堤確診移工並沒有刷實聯制、訂位資料，市府做反向做疫調，職場1005人全面採檢，社區足跡不管教會、餐廳屆時都會向民眾公告範圍，而菲律賓籍移工多數參加天主教教會，教會部分會透過教會系統來通知。