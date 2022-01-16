桃園機場疫情蔓延，至今已經累積71人確診，從居服員、歌友會、銀行、西堤餐廳及校園，中央流行疫情指揮中心今（16）日再度公布，國內新增10例本土個案與41例境外移入。對此，媒體人黃揚明直言，「桃園地區的餐飲業者今年恐怕過不了好年」。

今新增10名本土個案，其中一名為機場防疫人員，另外9名個案，分別有6人為西堤餐廳群聚擴大個案，為第一個確診的女員工案17774的職場接觸者。另案17935是案17774高職校園同校不同班的同學；還有一人則是案17774的表妹案17880。案17934則是因地緣關係，在桃園採檢站採檢出來。

黃揚明今在臉書表示，今天新增本土案例10例，主要是西堤餐廳用餐顧客為主；另外境外移入也有41例。而目前雖然感染病例主要都還是以桃園中壢地區為主，但大家還是不要掉以輕心，記得勤洗手、戴口罩等防疫措施。

黃揚明也說，桃園地區的餐飲業者，今年恐怕過不了好年，只希望這波疫情能盡早控制，民眾可以安心過年。