Omicron疫情持續深入本土社區，今(22日)新增82例本土個案，其中大多數是桃園旭光電腦與高雄港群聚事件相關。晚間指揮中心再度宣布，新增一名確診者，據了解，該案為稍早傳出確診的圓山飯店西點廚房師傅。

指揮中心今晚表示，檢出1例陽性個案（暫未編號），為本國籍20多歲女性，任職於北部某飯店，1/21出現咳嗽症狀，於今日採檢陽性(Ct值13)。相關疫調、接觸者匡列及防治工作持續進行中，詳細情形將於明(23)日記者會統一說明。