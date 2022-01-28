台北市房仲男一家3口群聚擴大，本土疫情衝擊校園；目前已放寒假，影響不大。副市長黃珊珊證實，今增5人確診，今天下午將公布相關內容。據了解，除了今天上午確認的敦化國小，包括西松國小、光復國小也都有學生染疫，另外普林思頓高中（前身為育達高職）則是行政人員確診。

黃珊珊透露，這些學生本來就進行居家隔離，接下來將進行疫調匡列及大規模採檢，包括同校同學等，會請大家回來採檢，實施細節統一下午說明。