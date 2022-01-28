指揮中心28日晚間表示，有關28日晚間媒體報導北部某公司2名員工確診一事，指揮中心已接獲新個案通報，惟相關疫調等資料衛生單位尚在調查，將統一於29日記者會說明。

海納百川》蔣經國從「堅決反共」到「心懷統一」(吳建國)
桃園2名員工確診 大同回應了
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