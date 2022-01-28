大同驚傳2員工確診？指揮中心這樣說 22:242022/01/28 工商 李青縈 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 大同驚傳2員工確診？指揮中心這樣說。圖為衛福部長陳時中。(圖/指揮中心提供) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 指揮中心28日晚間表示，有關28日晚間媒體報導北部某公司2名員工確診一事，指揮中心已接獲新個案通報，惟相關疫調等資料衛生單位尚在調查，將統一於29日記者會說明。 海納百川》蔣經國從「堅決反共」到「心懷統一」(吳建國) 桃園2名員工確診 大同回應了 #新冠肺炎 #台灣 # 統一 #大同 #指揮中心 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 Omicron攪局 專案引進移工第二階段有變數 04:102022/01/27 生活新聞 《金融股》春節連假 統一證複委託交易不打烊 12:502022/01/27 財經 亞東醫院再傳一例「母子隔壁房陪病者也中」 指揮中心證實：Ct值僅20.4 19:082022/01/27 生活 史話》戰後中國的和平統一藍圖──馬歇爾調停之5（蔣世安） 00:002022/01/27 兩岸史話 遠傳friDay購物首祭新春不打烊 連續11天下殺3折起 22:002022/01/27 財經 統一投顧董事長 黎方國：虎彩頭 指數叩關2萬點 04:102022/01/28 證券．權證 新聞分析》抗病毒藥僅買2.5萬份 超前部署都是假 04:102022/01/27 焦點要聞 台塑化：春節連9天會員日 加油賺OPEN POINT點數 19:542022/01/27 財經 半世紀來新低 去年來台旅客僅14萬人次 04:102022/01/27 財經要聞 幸運兒在蝦皮花1元購買巧克力餅乾 中200萬元大獎 15:502022/01/28 財經 春節連假防疫3大指引出爐 指揮中心：親友聚餐人數要控制 14:152022/01/27 生活 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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