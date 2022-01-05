35歲日本女星神田沙也加，上個月在飯店墜樓身亡，讓外界都相當震驚與不捨，而她輕生原因眾說紛紜，現有日媒曝光，神田沙也加生前和男友前山剛久的爭執音檔，男方4度叫她去死，讓她當場痛哭失聲。

日媒《週刊文春》今(5日)曝光神田沙也加和前山剛久爭執的對話，男友4度叫她去死，還說出「我說真的，妳去死吧」、「如果妳死了的話，大家都會很開心」等詛咒般的話，讓神田沙也加當場痛哭，希望他不要說這麼可怕的話。

而《週刊文春》也在刊出報導前，曾向前山剛久所屬公司確認事實，但都沒有回應。報導曝光後，網友都痛批前山剛久，認為他犯了涉嫌教唆他人自殺罪，直言這話說得太可怕了。

前山剛久稍早也透過經紀公司表示，因為身心狀況不佳，目前正在接受治療，會退出下個月原本預計出演的舞台劇《Piaf》，並宣布暫退演藝圈。神田沙也加是歌手松田聖子和前夫神田正輝的女兒，上月18日驚傳在北海道下榻的飯店墜樓，經過11個小時的搶救，仍宣告不治，享年35歲。

喪女的松田聖子，至今仍以淚洗面，她也取消近期的所有晚餐秀，最後也婉拒去年12月31日在NHK紅白歌唱大賽的演出，只想陪著女兒。

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