許多人的交往對象，通常是身邊的同學、同事或朋友，但兩人若分手，交友圈又重覆，聚會時難免會遇到，不僅分手情侶會尷尬，朋友也可能會感到為難，若是分手鬧得很難看，但是讓人難堪。《搜狐網》近日分享3個做人懂得留餘地的星座男，因此在選擇交往對象時，絕不會輕易對友人下手。

1.獅子座

獅子男在經濟能力穩定下，才會去追求自己的愛情，他們總是希望自己過著大風大浪的人生，儘管他們強勢又勇於挑戰，體驗過不一樣的生活，但經過了一切後，他們希望能擁有一個安全的避風港，當事業與愛情一起成長時，將成為他們生命中最重要部分，再者，他們非常愛好面子，因此若想與朋友交往，絕對有十足把握才會告白，也會很認真的對待這段感情，不希望兩人分手後依舊尷尬。

2.金牛座

金牛男是12星座中最務實的，他們認為，唯有靠努力才能會得甜美果實，對於感情也是如此，因此談戀愛時非常認真，他們會投入很多心力，就算要分手，也一定會給對方一個交代，雖然不一定會重歸於好，但希望日後兩人碰面也不要尷尬，因此若是要跟朋友談戀愛，他們絕對會三思，就是擔心分手後兩人或許無法繼續做朋友。

3.天蠍座

天蠍男給人神秘的印象，但深入認識他們後，會發現天蠍男只是「外冷內熱」，屬於比較慢熟的類型，對於第一次見面的陌生人，他們會選擇用偽裝來保護自己，愛恨分明的他們談戀愛選擇對象時，絕對會非常謹慎，天蠍男會希望給自己留後路，因此喜歡的對象若是身邊的朋友，他們一定會考慮很久，一來也是擔心分手後，彼此的朋友可能都會很尷尬，不過他們如果遇到自己喜歡的人時，一定會堅持愛到底。