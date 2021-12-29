名主持人黃子佼（佼佼）前(27)日擔任喜憨兒基金會愛心大使，呼籲各界支持「高速傳愛助學計畫」，話鋒一轉笑說：「剛好某人不是欠我紅包錢嗎？那麻煩她直接匯款到喜憨兒基金會帳戶。」由於徐熙娣（小S）日前在新節目曾說有包紅包給他與孟耿如，為免被誤會，佼佼於是發文澄清，後來小S發現記錯還留言自嘲：「可能是作夢」，但允諾會匯款補上。今(29)日小S在IG秀出郵局劃撥匯款收據，金額部分雖然後製塗黑，但匯款給喜憨兒基金會的動作確實達陣，網友讚說：「這種前任關係最棒了」、「愛心的循環」。

黃子佼前(27)日擔任喜憨兒基金會愛心大使，化身「佼佼老師」率領喜憨兒做桌邊服務，呼籲大眾一起響應支持「高速傳愛助學計畫」；黃子佼透露自己每年都會做幾檔公益活動，隨即話鋒一轉笑虧：「剛好某人（指小S）不是欠我紅包錢嗎？那麻煩她直接匯款到喜憨兒基金會帳戶，不要匯給我。」

黃子佼擔任喜憨兒基金會愛心大使。（喜憨兒基金會提供）

小S徐熙娣今(29)日在IG秀出一張郵局劃撥匯款收據，寫道：「再次感謝佼佼上『熙娣想聊』，關於懸案紅包事件，只能説佼佼真的很了解我，知道我這個人非常有愛心，提供了我一個可以補紅包的管道，所以今天就把紅包捐到了佼佼代言的喜憨兒社會福利基金會，真的感到很圓滿，也祝佼佼一家人幸福平安，婚姻之路走得好！」

匯款收據的金額部分雖後製塗黑，但收款帳號戶名寫明：「財團法人喜憨兒社會福利基金會」（帳號42180575），匯款給喜憨兒基金會的動作確實達陣了，網友看了不禁讚說：「真的是一姐，人心真美，給雙方做了完美的結局」、「這種前任關係最棒了，祝福妳們」、「愛心的循環」、「好圓滿」，留言區刷滿一排排愛心圖。

小S主持的CATCHPLAY新節目《熙娣想聊》上週四(23日)首播，首集嘉賓便邀來話題十足的前男友黃子佼，佼佼說他後來邀請老婆孟耿如一起觀看，「那天看節目，我跟我太太你看我我看你，心想『我們有收紅包嗎？什麼很大包的紅包？』，覺得不能讓人家誤會所以才發文，我沒tag她，是網友tag她，她就自己來留言。既然她說要匯錢，那就支持我參與的公益好了。」

黃子佼（左）擔任小S新節目《熙娣想聊》首集嘉賓，話題與火花十足。（CATCHPLAY＋提供）

黃子佼說，當時心想沒有辦婚禮怎會收紅包，而且他本來就沒有要收紅包，「只有收下部分人士的心意，有些是耿如的親戚，在我們宣布取消後還是包了紅包，因為是長輩，給了不收好像沒禮貌，還是收下，但都沒有打開直接放進保險箱，之後再找機會捐出去，總共收到不超過8位親友的紅包祝福，但真的沒有S。」

黃子佼也很謝謝Lulu陪他上節目，「我很安心，本來真的有點不太敢去，帶一個潤滑劑比較好！沒想到她也是來看戲的」，他透露節目大概半年前錄的，上完節目至今兩人沒任何聯絡，「這樣滿好的，不希望讓太太覺得好像一直在聯絡前任。上節目就是公開場合、3人以上比較好。」他回想上一次和小S私訊聯絡，應該是兩年前的《紅白》，「她當時有點害怕，我當時有聯絡給她一些鼓勵，覺得就是上大舞台給觀眾驚喜，後來就沒再聯絡。」