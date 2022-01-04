郭書瑤今穿一身紅、上下都開V字的禮服登場。（陳俊吉攝）

郭書瑤新的1年工作滿檔，今出席刮刮樂新品首發記者會，她說以前過年的時候都會買1套全身紅的新衣服討喜氣，去年改買「螢光色」的衣服，笑稱：「因為我想要『贏光』別人的錢。」沒想到這招果真靈驗，去年和親戚朋友玩推筒子，賺了5位數，連圈內好友都被她贏了不少，到最後大家都不讓她上桌。

郭書瑤分享今年的年假行程，除夕就是回家吃團圓飯，初一晚上就開始小賭，過年全家會集資買1整本刮刮樂，通常會在除夕夜、初二回外婆家的時候發刮刮樂，每年也固定包給家族中16個小朋友紅包，她苦笑說：「從出道到現在，沒有當員工的資格，從來沒有過尾牙的感覺。」言下之意就是自己永遠是包給別人或是中獎要捐出的人。

郭書瑤也提到，每年過年都會和好友組成「姊妹進香團」，結伴去拜土地公、添財運，工作滿檔的她，賺錢偏方就是靠經紀人努力接工作，自己的房貸還在慢慢還當中。談到新年新希望，她認為沒有什麼比身體健康與心情開心更重要的事，盼新的1年能有更多能力，把工作與生活中待辦的事項都一一完成。