桃園市啟英高中董事長王美只今年自掏腰包423萬5000元，4日頒發給弱勢家庭學生春節紅包，共有847名學子受惠，如此善舉延續15年，總計發出5599萬元。其中學生黃立宏從小父母離異，母親腰傷無法工作，他與哥哥半工半讀扛起養家重擔，每天都吃打工超商即期食品不花錢，開心有這筆紅包可留給家中過年。

黃立宏說，現在與媽媽及2為妹妹同住，哥哥在外就讀大學，家裡目前靠他們兄弟半工半讀維持生活。他說，盡量把自己在超商打工的薪水都給媽媽做為家用，自己每天的花費降到最低，除了吃超商即期品外，學校也有愛心營養午餐，他說每天都能吃飽到學校上課、開心打最愛的籃球，生活充實。

他也表示，學校活動他幾乎都可以免費參加，還有歲末5000元紅包，原本媽媽希望把錢用來買他的破球鞋換新，但他仍堅持要做為家用，自己會再努力存錢買新鞋。

啟英、治平董事長吳慶堂、王美只夫婦因為出身貧困家庭，特別關心弱勢學生生活，校方表示，這次共發放每人5000元紅包，包含桃園啟英高中367人、治平高中201人，以及嘉義高商和後壁高中2校49人；另桃園市國中低收入戶學生230人，共有847名學子受惠。