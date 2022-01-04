小S訪問賈靜雯，內容百無禁忌。（CATCHPLAY＋提供）

小S徐熙娣主持的CATCHPLAY新節目《熙娣想聊》開播上架後，從前男友黃子佼到女神許瑋甯，每集都掀起話題，第三集邀請到金科金馬影后賈靜雯，大聊屬於人妻私密話題，兩人直球對決，內容百無禁忌，話題還一度害羞得讓兩人笑到上氣不接下氣。

節目一開始小S按照慣例向來賓喊話：「賈靜雯憑什麼！妳現在還可以跟那麼多小鮮肉一起演戲！」表示身為主持人無法像演員一樣可以時常認識小鮮肉，因此感到不平，她再進一步追問賈靜雯的戲劇交友圈，男神名單一字排開讓小S氣到大喊：「我為什麼要當主持人啊？」真實又誇張的反應超爆笑。

小S說：「看靜雯婚姻事業兩得意真的很替她高興，唯獨不斷跟帥哥拍戲這一點不可原諒，尤其跟某一位我心目中超帥的男星，是誰先不說，去看我的節目你們就會知道。」

小S對於賈靜雯與修杰楷的夫妻相處好奇問道：「他碰妳，妳還會有那種覺得…」賈靜雯彷彿有備而來鎮定回答：「該有的夫妻生活，我們還是會有。」沒想到此話一出，竟讓小S大吃一驚還大膽自嘲：「你們還有？我現在就是直接開抽屜，拿我需要的東西，然後就…」。

而終極二選一單元，小S提問：「老公哪一種時刻會讓你想要立刻把他撲倒？他下麵給你吃的時候？」賈靜雯連問題都還沒問完就一副快招架不住的樣子，似乎弄錯了什麼，連小S都忍不住虧她：「你這腦袋很dirty耶！Excuse me？你3個孩子的媽耶！」到底是什麼天大的誤會讓影后害羞到不行？本周四節目中將還原爆笑真相。