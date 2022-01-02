陳妍希和大陸小生陳曉因合作《神鵰俠侶》擦出愛火，小倆口在2016年結婚，並在同年底生下兒子「小星星」，幸福組成一家三口，由於夫妻倆對婚姻生活低調，兩人還因此成為網友唱衰的對象，小倆口則懶理外界酸言酸語，陳妍希昨（1日）還難得曬恩愛，曬出被陳曉壁咚影片，夫妻互動甜翻爆表。

陳妍希和陳曉趕在2022年第一天曬恩愛，陳妍希昨在抖音分享被陳曉壁咚影片，只見陳妍希身穿連身針織裙、陳曉則以帥氣的咖啡色風衣入鏡，陳曉要壁咚陳妍希時，小倆口還忍不住笑場，浪漫氛圍當場破功，而NG過一次後，陳曉、陳妍希則先拍手互動，陳曉下秒伸手壁咚老婆，害羞的陳妍希則伸手撫摸陳曉的臉頰，兩人互動散發滿滿粉紅泡泡。

難得曬恩愛的陳妍希也甜蜜寫下：「新年的第一天，祝大家壁咚快樂」，發文散發滿滿幸福感，夫妻放閃影片分享1天就突破百萬點閱，網友也紛紛誇陳妍希和陳曉越來越有夫妻臉。

其實，陳妍希和陳曉這段相差4歲的姊弟戀情，屢次遭網唱衰、甚至「被離婚」，但小倆口懶理酸民，照樣低調過日子、工作拍戲，以行動打破婚變傳言，不過陳妍希日前被問到「被離婚」一事，她則大方說：「婚姻關係是我們2個人之間的事，只要我們個好好的，不用理會其他事情。」高EQ回應獲得網上一片狂讚。