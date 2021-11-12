陳時中脫罩歡唱喝酒 46秒完整影片曝光網瘋傳。★中時新聞網關心您：喝酒過量，有礙健康！

同桌人美魔女身分曝光。★中時新聞網關心您：喝酒過量，有礙健康！

衛福部部長陳時中疫情期間脫口罩喝酒唱歌的影片，近日在網路瘋傳。陳時中嗨唱現場的白衣美魔女身分也曝光，媒體人王淺秋回想起來有跟她合照互動過，是一位長袖善舞的人。

衛福部部長陳時中疫情期間脫口罩喝酒唱歌的影片，近日在網路瘋傳，引發各界熱議。除了地點被爆料是位於台北市內湖區的「Meat Store」餐廳包廂之外，陳時中嗨唱現場的白衣美魔女身分也曝光，就是1111前任執行長、現掛名福建平潭招商局副局長的陳曉蓁。

衛福部部長陳時中疫情期間脫口罩喝酒唱歌的影片，近日在網路瘋傳。媒體人朱凱翔爆料，陳影片中的地點應是位於台北市內湖區的「Meat Store」餐廳包廂。比對影片與該餐廳臉書宣傳照與文字可見，無論包廂裝潢、陳設、餐墊、餐具與餐點皆相同，讓朱忍不住直呼：「懂玩老司機帶路！」

另外，陳時中嗨唱現場的白衣美魔女身分也曝光，就是嵐台企聯會會長，1111前任執行長，曾任財經頻道主持人，現掛名福建平潭招商局副局長、平潭婦聯會兼職副主席的陳曉蓁。

媒體人王淺秋說今（12）日在《盧秀芳辣晚報》指出，她今天回想起來，過去曾經跟陳曉蓁合照，並且曾經跟她電話連絡過，印象中陳曉蓁長袖善舞，並保證可以跟兩岸關係非常暢通。

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