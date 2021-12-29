女星邵岱兒是新生代女神代表，她不只擁有天使臉孔、魔鬼身材，邵岱兒還是學霸一枚，擁有加拿大英屬哥倫比亞大學金融系的高學歷，以及西餐烹調丙級技術士證照，也讓邵岱兒擁有「學霸女神」的美名，而親民的邵岱兒也不吝嗇展現好身材，她近日就無懼寒冬，並豪曬辣穿豹紋開高衩短裙照，側身入鏡的邵岱兒更是豪秀前凸後翹的S身材曲線。

邵岱兒從節目《綜藝玩很大》打開知名度，IG還擁有百萬粉絲追蹤，人氣很夯的她，樂於在網上分享生活大小事，邵岱兒日前就無懼寒冬照樣放送好身材，在IG曬出身穿細肩帶豹紋短裙照，洋裝的貼身設計更顯她的零贅肉身材，而短裙豪開高衩更是讓邵岱兒白嫩腿跟、蠻腰和前凸後翹的S身材曲線全都露，辣照讓網友眼睛大吃冰淇淋。

儘管邵岱兒發文直呼：「今天好冷，只想躲在被窩裡」，但網友全把焦點放在她的極品好身材上，紛紛留言讚：「超辣的豹」、「性感小野貓」、「來點火辣就不冷」、「女神好辣」。

邵岱兒以美女學霸的形象走紅，不過她近來鮮少出現在螢光幕前，邵岱兒把重心放在服飾品牌副業上，親力親為的她還親自出馬當起模特兒，每次曬照都能以好身材引起轟動，邵岱兒儼然是自家品牌的活招牌。