台灣有個凍齡女神蘇慧倫，香港的凍齡女神則首推周慧敏。本次跨年周慧敏跨足港、陸兩地，在《2021美麗的夜香港跨年演唱會》，周慧敏穿著紅色短裙露出美腿，演唱《自作多情》、《沒有人傻得像我》、《假裝》等作品；而在大陸東方衛視的「粵港澳分會場」中，則與古巨基合唱她的成名作《流言》，化身「紅衣小女孩」的逆齡神裝絕美，迷倒台下無數觀眾，也勾起電視機前粉絲往日回憶。

郭富城、周慧敏、草蜢、杜德偉、任賢齊等於中環海濱活動空間演出《2021美麗的夜香港跨年演唱會》，杜德偉打頭陣獻唱多首歌曲包括《Get up》、《影子舞》、《脫掉》等，勁歌熱舞，令現場氣氛高漲。而凍齡女神周慧敏則穿著紅色短裙露出美腿，演唱《自作多情》、《沒有人傻得像我》、《假裝》等個人作品。

只見周慧敏以紅色連身短裙秀出漂亮長腿，超凍齡的樣貌完全不似54歲，絕對不輸一眾年輕歌手。期間Vivian將腳放在男舞者的大脾上，而男舞者也非常大膽地撫摸周慧敏的小腿，畫面十分撩人。周慧敏表示，自己已經很久沒試過跟香港的朋友過年倒數，希望大家懷著感恩、充滿活力的心態踏入新一年，有機會希望可以再跟大家一起過年。

大陸東方衛視本次跨年也邀請不少香港明星參與，更特別設有「粵港澳分會場」，集結李克勤、葉蒨文（Sally）、林子祥、古巨基、周慧敏（Vivivan）等，粵語金曲不斷。葉蒨文同林子祥打扮風格隨性，分別演唱《祝福》、《分分鐘需要你》，更合體帶來經典名曲《選擇》，風采不減當年，雖然已是老夫老妻，但兩人依然恩愛如初，非常甜蜜，為冬日添上一分溫暖。

周慧敏與古巨基時隔4年再度在跨年晚會上合體，只見周慧敏身穿玫粉色長裙氣質滿點，兩人演繹她昔日與林隆璇合唱的《流言》，經典神曲搭配默契十足，引發觀眾的懷舊情懷。

周慧敏在跨年後的元旦凌晨在臉書發文寫道：「工作完成，第一時間就回去和家人跨年了，2022不要指望別人去過生活，把指望轉向自己，朝著心裡那道光行走，不偏不倚，用歡喜心珍惜你仍然握着的，好好去經營它珍愛它。每天走出安舒區(指舒適圈)一小步，承擔一點付出一點，三百六⼗五天之後，你會驚訝所得到的，比你想像的還要多，新一年要讓自己和所愛的人更快樂，Happy New Year! Love u all ! V」