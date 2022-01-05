海瑞溫斯頓（HARRY WINSTON）於2016年起每年都會中國農曆春節推出十二生肖腕表，今年也不例外，全新登坦的卓時Premier系列限量虎年腕表，表盤勾勒雙虎嬉戲的吉祥畫，象徵著力量、勝利和尊貴，懷中抱著和身邊裝飾的圓球採用紐約第五大道旗艦店入口處的環形花飾造型，象徵著幸福與圓滿。

海瑞溫斯頓卓時Premier系列虎年生肖表表徑36mm，工匠以18K玫瑰金手工完美展現出老虎獨特的毛皮線條流線，鑽石鑲嵌的雙眼炯炯有神，舖陳在以微珠打磨的紅色珍珠母貝上，全球限量8只。