中職樂天桃猿啦啦隊「Rakuten Girls」人氣成員倪暄（林倪亘），外型甜美、身材火辣，曾被廣大網友們封為「國民隊長」，還有台灣最美啦啦隊隊員的稱號，最近迎來2022新的一年到來，倪暄也曬出美照，透露新年新希望，還給了自己一個階段性的紀念。

倪暄在2021最後一天時，在IG曬出一系列美照，寫下：「每個人生階段都值得肯定，也許過程充滿荊棘，但也只有走過才能成就更美麗的自己」，並表示在這特別的一年，給了自己一個階段性的紀念，「希望面對未來也能夠盡情揚起風帆，無所畏懼」。

同時，倪暄也曬出一組美照，畫面中，她披著一頭浪漫長捲，穿著無袖針織背心，衣服從胸下開衩的設計，讓她大秀水蛇腰，隱約還可看到腹肌線條，不過度裸露又辣一波，性感的恰到好處，而倪暄提到的階段性的紀念，正是她手臂上的一個新刺青。

倪暄PO文一出，吸引許多粉絲留言大讚「好好看」、「今年的倪似乎也突破了不少事，一起邁向偉大航道吧」、「好美」、「這套好辣」。