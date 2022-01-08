藝人余苑綺7年前罹患直腸癌，化療將近60次，因為癌細胞擴散切除肝臟、肺臟，近來發文分享近況時，不免感嘆：「只有走過這樣的路，才能深刻體會那種苦痛」，讓大批網友紛紛留言打氣。

余苑綺曬出和女兒合照，只見兩人對著鏡頭擺出燦笑，可見抗癌之路有女兒陪伴，讓她心情舒坦不少，接著透露經過多次化療，由於藥物相當毒，導致指甲常常呈現黑色，因此想加入醫院的實測，藉此了解身體內含有多少重金屬，也允諾有進一步具體消息，會再告訴大家，更強調：「只有走過這樣的路，才能深刻體會那種苦痛！我真的希望自己的親身經驗是有意義」。

余苑綺更在紙上寫下祈禱文：「請護佑我，護佑Taiwan所有同病相憐的人早日康復」，對此，網友紛紛留言打氣：「妳真的真的很勇敢，上帝會與妳同在，賜妳無限的平安」、「可以試著多禱告，完全地交託，還有幸褔喜樂」、「樂樂很開心呢，跟媽媽在笑的很好看，很可愛耶」、「加油，女兒跟兒子都還還需要你」、「勇敢的女孩，面對病痛妳要加油」。

余苑綺7月底緊急住院接受17個小時的手術，一共切除了3顆淋巴腫瘤，肺部只剩一個葉片，沒想到裡面還出現數10個小黑點，由於無法透過手術一次清除乾淨，導致還潛藏許多隱藏風險，隨時可能會像炸彈一樣引爆，讓眾人十分擔心她的病況。