腫瘤電熱治療進行頭頸癌治療(非個案本人)。（童綜合醫院提供／陳淑娥台中傳真）

治療前，頸部腫瘤5x3公分。（童綜合醫院提供／陳淑娥台中傳真）

治療後，頸部腫瘤2x1公分。（童綜合醫院提供／陳淑娥台中傳真）

治療前後比較圖。（童綜合醫院提供／陳淑娥台中傳真）

58歲蕭姓病人7年前罹患子宮頸癌第四期，進行放射線治療33次與化療6次，穩定控制癌細胞，但去年癌細胞轉移到頸部，童綜合醫院血液腫瘤科沈俊佑主任建議採行化學治療輔助搭配腫瘤電熱治療，在進行10次後，頸部腫瘤從5x3公分縮小至2x1公分，明顯見效，目前穩定治療控制中。

蕭姓病人進行子宮頸癌第四期治療時，經歷過放射線治療與化學治療的痛苦過程，在家人陪伴支持下渡過；穩定控制癌細胞6年，卻還是發生癌細胞轉移頸部情況，一度讓病人受到打擊，又想到將要面臨一連串治療上苦痛，更是非常難過，丈夫的一段話「老婆不用緊張，現在醫療很進步，我們跟著主任的腳步，相信一定有辦法治療」，病人決定再一次與腫瘤抗戰。

沈俊佑評估病人腫瘤轉移情形後，為讓病人減少治療時的痛苦，建議採用化學治療搭配腫瘤電熱治療來進行，即使用每次化療前，先用以電熱治療機，定位腫瘤位置後，以低頻電流波將能量輸送至患部，再透過機器電磁波加熱腫瘤細胞，改善腫瘤微環境，活化腫瘤的通透性，促進腫瘤能對後續化學治療有反應而提高效果。

沈俊佑表示，對治療反應不佳的腫瘤，其周圍的微環境可藉由約40℃左右的熱能來進行改變，透過熱能促進腫瘤周邊微血管循環，促使進行化療時可幫助藥物更容易到達腫瘤所在位置，增加腫瘤對化療的敏感度，提高藥物治療效果。

另外也因微血管循環變佳而提高攜氧能力，因組織穿透力上升而使得進行放射治療可以更有效地殺死腫瘤細胞，經由電熱治療也造成腫瘤對放射線傷害的修復力下降，提高了放射治療的療效；並且電熱治療還有助於活化人體免疫系統，轉化一般免疫反應，轉變成為專注於針對腫瘤所會發生的特異性免疫反應。

沈俊佑指出，電熱治療機能夠精準地尋找到腫瘤位置，療程簡單、快速且副作用少，以物理原理刺激下進行腫瘤治療，舒適且非侵入性的方法，可減少病人在治療過程中所造成的痛苦，是目前進行化放療、細胞免疫治療前的最佳輔助搭配治療方式。

目前電熱治療適用的實體癌包含頭頸癌、食道癌、肺癌、乳癌、胃癌、肝癌、胰臟癌、膽管癌、大腸直腸癌、子宮頸癌、攝護腺癌和膀胱癌。雖然電熱治療可以針對腫瘤組織給予局部的溫度提升，抑制癌細胞增生並萎縮，對於標準化療、標靶治療、放射治療或免疫治療可以明顯增加治療效果；但是仍有一些癌症病人不適合接受電熱治療，例如裝有心臟節律器或裝設植入式助聽器等病人，都需要經由專業醫師評估並安排療程。