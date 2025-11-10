46歲林先生因擴張型心肌病變，導致心臟功能急劇惡化，8月起數度心臟驟停，由於仍等不到心臟，台大醫院先將壞死心室全部移除，切掉半顆心，再成功利用「植入兩套長效型心室輔助器」模擬全人工心臟，創下亞洲首例。患者術後恢復進食與行走，正等待換心救命。

台大醫院器官勸募暨移植中心主任、心臟外科醫師陳益祥說明，全球數百萬人心臟衰竭，五年死亡率高達50～75％。然而末期心衰竭治療選擇有限，除了藥物、加強治療，就只能靠心室輔助器及心臟移植。然而，國內器官移植來源不足，許多患者等候期間就死亡。

台大醫院成功為1名極端末期心臟衰竭患者林先生（左三），執行亞洲首例心臟移除仍存活「植入兩套長效型心室輔助器模擬全人工心臟」手術，術後恢復良好，已能進食與行走，開創心臟移植前過渡治療的新契機。台大醫院副院長婁培人（左二）10日代表院方與林先生一同切蛋糕，也祝他能早日成功移植心臟。左一為台大醫院心臟外科主任黃書健，右一為台大醫院外科部副主任紀乃新，右三為台大醫院心臟外科醫師陳益祥。（黃世麒攝）

該名患者為末期心臟衰竭患者，先後接受冠狀動脈繞道手術、主動脈氣球幫浦、靜脈-動脈葉克膜治療，仍無法穩定。儘管曾植入暫時性左心室輔助器，仍不斷出現嚴重心律不整，經評估無法進行心律不整電燒術，病情陷入危急。

由於國內尚無全人工心臟醫材（TAH）可用，健保現行規定僅能終身給付一套心室輔助器限制，台大醫院團隊決定採取新方案，先切除林先生壞死的左右心室，再植入兩套長效型心室輔助器，取代左右心功能，維持全身血液循環。患者術後雖無心跳，但能靠雙輔助器穩定提供連續血流，實現功能性全人工心臟效果。

陳益祥指出，根據國際多中心研究，此策略可讓患者達成30天存活率53％、成功過渡至移植率26％。台大醫院此次成功執行，創下亞洲首例，美國也只有2～3例，標誌台灣在心臟外科、高階循環輔助治療上的重要突破。

陳益祥表示，林先生術後恢復良好，已能進食與行走，現在先使用雙長效型心室輔助器延長時間，讓其他器官慢慢恢復，但因為心室全切除，量不到心跳跟血壓，評估後還是讓患者持續住院等待心臟，期盼能等到一顆好心臟。