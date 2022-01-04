美股2021年底頻創歷史新高，但被封為「女股神」的基金經理人伍德(Cathie Wood)旗下方舟投資(Ark)的ARKK竟跌逾20%，知名半導體分析師陸行之表示，股神、股聖、明星分析師也沒有天天過年的，並提醒投資人要注意通膨升息、擴產，以及全球科技ETF泡泡潰散多殺多等3大風險。

陸行之在臉書貼文表示，去年媒體一直吹捧的木頭姊表現不盡人意，ARKK年度虧損31%，ARKW年度虧損25%，比起S&P500 SPY的28%獲利差了一大截，他也有一位朋友表示去年投資ARKK賠得很慘，這次的經驗告訴我們，研究投資不要人云亦云，股神、股聖、明星分析師也沒有天天過年的。

陸行之並提醒投資還是要自己判斷，各種資訊、新聞、研究報告，不能盡信，參考就好，除了關注各種新產品、新趨勢，但還是要注意通膨升息的風險，全球擴產的風險，以及全球科技ETF泡泡潰散多殺多的風險。