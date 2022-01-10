台灣金融研訓院發布2021年12月最新台灣金融風險指數(TAIFRI)，雖不動產市場風險略增，但第四季我國出口表現優於預期表現強勁，指數分數為97.9分，較11月下滑0.1，顯著小於2020年2-3月疫情爆發時的數據。研訓院指出，近期「通膨、升息、縮表、疫情、經濟」五大變數效應交織，金融市場走勢震盪情形將加劇。

研訓院指出，時屆年底的傳統購屋旺季，價量俱揚使得12月不動產市場風險較11月進一步升高。在股市方面，大盤本益比連續三個月呈現微幅攀升，風險溢酬也連續三個月略為縮小，股市風險連續第三個月上揚，但仍較低於上半年。儘管海外疫情逐漸升溫，12月台股價格波動明顯趨緩，台指選擇權波動率指數大幅下滑，顯示國內金融市場投資信心漸趨穩定，短期波動程度有所降低。

研訓院指出，美國聯準會去年12月FOMC宣布擴大縮減購債金額及調整通膨措辭，並正式向市場發出升息訊號，更值得注意的是金融市場需注意縮表將成為升息之後下一階段聯準會的決策重點，然而由於Omicron病毒造成全球確診數大幅攀升，預估今年1月FOMC決策官員看法亦可能會產生變化，年初近期「通膨、升息、縮表、疫情、經濟」五大變數效應交織，導致國際金融情勢尚未明朗，金融市場走勢震盪情形將加劇。