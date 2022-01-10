上班族去年加薪的成果，恐怕都被通膨吃掉了!主計總處今公布11月工業及服務業薪資統計調查顯示，去年1至11月全體受僱員工經常性薪資平均為4萬3138元，較上年同期增加1.86％，總薪資亦增2.95％；不過，若剔除物價因素後，實質經常性薪資年減0.05％，主計總處官員表示，這是自106年以來，首度呈現負成長。

根據主計總處統計顯示，去年好幾個月消費者物價指數突破2％通膨警戒線，全年平均漲幅1.96％；由於出口暢旺、景氣有製造業支撐，官員表示，去年加薪狀況比往年表現好，1至11月的實質總薪資年增1.03％、仍呈正成長。

面對疫情的不確定性，官員從經常性薪資、總薪資的變化觀察，近年來廠商以發放獎金來反映企業營運狀況，可能增加發放頻率、也可能機動應對，因此，面對通膨壓力，去年實質總薪資仍正成長，代表我國實質購買能力仍上升。

主計總處也同步公布11月工業及服務業受僱員工人數為817.1萬人、月增2.1萬人；主計總處表示，勞動市場回溫，受僱人數及經常性薪資連續5個月回升，受僱人數「總數」已回到去年4月、疫情前水準，不過，部分產業如住宿餐飲、批發零售以及藝術、娛樂及休閒服務業等，仍受疫情影響，尚未完全恢復。