由於全球科技類股展現強勁獲利，富達國際認為全球科技產業於2022年將持續受惠於結構型的成長，其中和自動化趨勢、電動車、雲端等，是2022年可留意的焦點，但通膨對於科技產業發展仍會帶來隱憂，不同型態科技公司的影響也有不相同影響。

富達全球科技基金經理人Hyun Ho Sohn表示，在企業及個人需求強勁的情況下， 2022全球科技類股整體展望可期。首先，自過去兩年COVID來襲，企業紛紛意識到需要更佳的科技基礎設施，以因應混合型態的工作模式，且長期的數位化趨勢也日益提升科技的重要性；消費者則在疫情下更偏好數位內容及使用電子商務，亦貢獻科技產業結構性的成長動能。

Hyun Ho Sohn說，隨著各國政府更聚焦於環境的議題及ESG永續發展，啟動要求更新科技的基礎設施、提倡綠色科技及更有效率的能源使用等政策，代表企業將面臨更多關於減少其生態足跡及向外部利害關係人揭露ESG投入的壓力。各產業對於科技服務及解決方案的投資，以協助其達到更符合永續的獲利，為科技產業創造長期的機會。

Hyun Ho Sohn說，但通膨對於科技產業發展帶來隱憂，對不同型態科技公司的影響亦不相同。部分企業在強勁的定價能力及收取固定抽成的商業模式下，仍可在通膨的環境下有所成長。即使獲利率可能因通膨造成成本上升而受到影響，科技本身輕資產的特性加上其定價能力，仍有助其獲利。雖然市場可能已經度過供應鏈緊縮最嚴重的階段並預期會慢慢好轉，但整體供應鏈仍屬緊縮狀態且預期可能會延後復甦，而預期之外不可控的通膨也可能衝擊部分科技股。此外，法規的監管將持續帶來挑戰，雖然預期企業仍能有效因應並保持成長，建議投資人持續觀望監管面的潛在變化。