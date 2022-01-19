聯合國世界旅遊組織（UNWTO） 表示，與2020年相比，去年全球觀光旅遊業幾乎不見起色，所有指標都遠低於疫前水準，產業人士更預期在2024年以前，觀光業都難以完全復原。

受到防疫封鎖和旅行限制影響，全球觀光業在2020年受到重創。但聯合國世界旅遊組織在其最新的研究報告中指出，疫苗接種率持續升高，以及放寬旅行限制確實讓觀光業在2021年下半年小幅反彈，不過去年12月開始肆虐全球的Omicron變種病毒使旅遊訂單再度下滑，產業的樂觀氣氛瞬間急凍。

該報告指出，由於移動限制、疫苗接種率和旅行者信心有所分歧，去年世界各地區觀光業的復甦步伐仍然緩慢且不均。與2020年相比，南歐、中美洲和加勒比地區的遊客增加最多，但與2019年相比，仍分別減少54%、56%和37%。

由於許多地方仍然禁止非必要旅遊，2021年中東和亞太地區的遊客人數持續下跌，且與2019年疫情爆發前相比分別減少79%和94%。

與2020年相比，2021年全球旅遊業的直接生產毛額成長19%，達到 1.9兆美元，這是因為每位遊客的花費和停留時間都超過2020年，但總收入也只能勉強超過2019年的一半。

根據這份去年12月進行的調查，在受訪的旅遊專業人士中，約有64%認為在2024年之前，或甚至在2024年之後，全球觀光業不會完全復甦，這個比例高過9月調查時的45%，當時Omicron變種病毒還未出現，而旅遊業的復甦前景也尚未遭到破壞。