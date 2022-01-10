美國聯準會態度轉趨強硬，市場預期升息時間點會比原先預期的6月還要快，引發全球股市陷入震盪，有專家認為，亞洲國家在未來一年內，將面臨3大阻礙，包括Omicron確診病例遽增、大陸經濟成長放緩及聯準會升息等，將對整個亞洲新興市場帶來威脅，並舉2013年縮減購債引發的恐慌為例，直指聯準會在未來幾個月內如何使經濟政策正常化，將成為全球焦點。

CNBC報導，瑞士私人銀行瑞聯銀行首席亞洲經濟學家Carlos Casanova表示，亞洲國家在未來一年內將面臨三大阻礙，包括Omicron確診頻傳、大陸經濟成長率放緩至5%左右及聯準會會議紀錄顯示縮減寬鬆貨幣政策的腳步將快於預期等因素。

此外，Carlos Casanova補充說道，此事將對整個亞洲市場造成威脅，「雖然亞洲處於有利位置，但如果聯準會採取較積極的行動後，亞洲新興市場和美國之間將出現利率壓縮的狀況，這可能導致亞洲的債券外流，尤其是更為脆弱的經濟體。」

Carlos Casanova提及2013年聯準會縮減購債後，曾引發市場恐慌，當時引起投資者驚慌失措，引發債券拋售的狀況發生，導致國債殖利率飆升，亞洲新興市場也出現資本外流與貨幣貶值的嚴重打擊，對此，他說：「這一切取決於聯準會在未來幾個月如何實現政策正常化的目標。」